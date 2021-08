Os arzuáns aprenderán a usar a lingua de signos

Arzúa. Arzúa vai contar cun curso de lingua de signos. A área de Educación do Concello, que dirixe a edil Aurora Varela, vai levar a cabo no municipio esta proposta formativa coa que se pretende adquirir vocabulario básico, coñecer as características da comunidade xorda e establecer un primeiro contacto e coñecemento básico da lingua de signos.

O curso, de balde, vai dirixido a público mozo e adulto a partir dos 11 anos e algúns dos contidos que se impartirán son o alfabeto dactilolóxico, a familia, as cores, días da semana ou os números. Será os luns de 17.30 a 19.30 no telecentro e arranca o 13 de setembro. Hai que anotarse no 981 500222 ou en cultura@concellodearzua.com. c.e