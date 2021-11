Os cheiros en Touro vanse tratar nun pleno o venres

Touro. O venres, día 29, terá lugar un pleno extraordinario na casa da cultura de Touro solicitado polo partido veciñal para abordar a renovación da autorización ambiental da empresa TEN S.L ao que podrá asistir público.

A formación lembra que no 2015, ano da outorgación da licenza, o Concello non presentou ningunha alegación e trasladoulle á Consellería que todo funcionaba correcto e que non había problemas, negándolle á veciñanza a información precisa para que poidesen presentar alegacións. Barra libre para a empresa para seguir incumplindo ao mesmo tempo que minimiza o seu gasto ao non ter que contratar máis traballadores para cumplir a lei e xestionar os residuos acorde á súa capacidade.

“Os cheiros insufribles que levamos anos padecendo en Touro son consecuencia do colaboracionismo do alcalde Ignacio Codesido que en todo este tempo negouse a levar a cabo unha auditoría para detectar posibles irregularidades (a proposta do noso colectivo) ou non presentou unha sola denuncia polos episodios de cheiros en todos estes anos” aseguran. Sen embargo, engaden, “as cousas mudaron e ahora xa non pode facer o que fixo en 2015”. arca