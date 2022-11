Os cruceiros góticos, centro do debate en Melide o 30

Melide. O Concello de Melide e o Museo da Terra de Melide colaboran co Consello da Cultura Galega na celebración dunha xornada na que se falará da importancia que teñen os cruceiros góticos no conxunto monumental de Galicia. A cita está prevista para o día 30 deste mes, ás 18.00 horas, no centro sociocultural Mingos de Pita.

O 4 de decembro de 2020 conmemorouse o quinto centenario dun acontecemento de gran relevancia histórica: a asemblea de cabaleiros e prelados do Reino de Galicia reunidos en Melide para facerlle chegar unha serie de peticións ao monarca Carlos I en nome dos señores galegos. Con este motivo, dende o Museo da Terra de Melide, xurdiu a idea de realizar cada ano por esa data unhas xornadas dedicadas a fomentar e divulgar diversos aspectos culturais, históricos, artísticos e patrimoniais enmarcados na Baixa Idade Media e nos inicios da Idade Moderna, de interese para toda Galicia e nos que Melide, na súa centralidade, tivese certo protagonismo.

A xornada de 2022 centra a atención nos cruceiros góticos de Galicia, dos que só se documentan 19 exemplos. Os especialistas consideran que en Melide se conserva o máis antigo dos recoñecidos. c.e