Os nenos de Touro asistiron á función de Teatro ‘Rosalía’ de Culturactiva

Nenos e nenas de Touro asistieron este vernes á función de teatro ‘Rosalía’ de Nate Borrado e levada á escea por Culturactiva. A representación, dirixida por Fina Calleja e protagonizada polas actrices Rocío González e Cristina Calleja, tivo como marco a Casa da Cultura de Touro e asistieron os máis pequenos do Concello cumplindo as medidas de seguridade sanitaria recomendadas para manter afastado ó coronavirus. Desfrutar da historia da nena Rosalía de Castro, quen lanzou a mensaxe de que a infancia é o lugar onde medran as poetas: entre a rebeldía, as lecturas, a curiosidade, o xogo e as cancións con rima e sen autor. Foi en Touro unha tarde de teatro.