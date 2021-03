Os veciños de Foxás reciben seus títulos de propiedade

Touro. Onte tiña lugar no local social da parroquia de Foxás, en Touro, a entrega de títulos de propiedade da concentración parcelaria de Monte de Foxás e Santa María de Bendaña. No acto participaron o conselleiro de Medio Rural, José González, e o alcalde de Touro, Ignacio Codesido. Dáse así por finalizado este proceso de reorganización de terra que supuxo un investimento da Xunta de case dous millóns de euros. Participaron na entrega os 440 beneficiados nesta reestruturación, que afectou a unha superficie de máis de 461 hectáreas. C. E.