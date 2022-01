Os veciños de Frades van percorrer o Camiño Inglés

Frades. O Concello de Frades vén de propor aos seus veciños a posibilidade de percorrer o Camiño Inglés en varias etapas, que terán lugar mensualmente en sábado e sempre que a meteoroloxía así o permita. Trátase dunha iniciativa iniciada no ano 2017 pola administración local que permitiu que unha media de 80 fradenses acometeran xa o tramo galego do Camiño Francés, o Camiño a Fisterra, o tramo Fisterra-Muxía e a Vía da Prata, esta última acometida durante a pandemia da covid.

A primeira etapa do Camiño Inglés, 15 quilómetros entre as localidades de Ferrol e Neda, será cuberta o sábado 12 de febreiro. A expedición, cun mínimo de 30 persoas participantes, partirá en autobús ás 8:00 horas da Casa do Concello de Frades ata o inicio da etapa. O mesmo autobús recolleraos en Neda ao remate da etapa. A veciñanza participante elixirá se levar a comida para o camiño ou xantar nalgún restaurante da zona por conta propia.

O prezo mantense como ao inicio da iniciativa: 10 euros por persoa e etapa. Inscricións no Concello de Frades ou chamando ao número 981 695 567. M. Outeiro