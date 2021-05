Piden la absolución de la vecina de Arzúa que acuchilló a dos mayores

Arzúa. La abogada defensora de la arzuana acusada de matar a un matrimonio de ancianos en la capital comarcal solicitó en juicio la absolución ante el jurado, al considerar que su patrocinada “sufrió un brote psicótico” que anuló su capacidad de decidir, afirma.

Durante la sesión celebrada en la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña, la acusada se ha acogido a su derecho a no declarar, al igual que su marido y su hija. Se trata de la segunda vez que se celebra este proceso, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) ordenó repetir el anterior, celebrado en octubre del año 2019, por considerar que el veredicto tendría que haber sido devuelto.

En la sesión de este viernes, en la que no ha habido acusación particular, la fiscal ha rebajado su petición de condena, considerando que la procesada es autora de dos delitos de homicidio. Inicialmente, en su escrito de calificación, pedía para ella 43 años de internamiento para tratamiento médico por dos delitos de asesinato y uno de lesiones contra su suegro.

Así, la representante del Ministerio Público ha reconocido que la encausada “estaba en un brote psicótico que anulaba el conocimiento de sus actos y su voluntad” y, por lo tanto, “no sabía lo que hacía”. No obstante, ha explicado que solicita para ella “una medida de control”, mediante el internamiento psiquiátrico, para evitar que vuelva a cometer hechos “de igual gravedad”, subrayaba.

Por su parte, desde la defensa coincidían en que la encausada “sufrió un brote psicótico agudo”, por lo que carecía de capacidad volitiva e intelictiva en el momento de los hechos y no buscaba “la causación de la muerte”. Pero en cambio, han optado por solicitar la libre absolución de la mujer y, en caso de resultar condenada, contemplar la eximente de alteración psíquica. En la vista, la letrada ha manifestado que no entienden por qué se introdujo el delito de homicidio cuando inicialmente no fue acusada de ello y ha defendido que su patrocinada “no es peligrosa”.

El juicio contra la acusada, que recibía tratamiento psiquiátrico desde 1994 por el diagnóstico de esquizofrenia diferenciada, continuará hasta el día 28 de mayo sobre unos hechos que datan del 27 de julio del 2016, cuando pasó a cuchillo a los mayores. cg