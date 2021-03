Poden tramitar axudas ata o día 22 deste mes os hostaleiros do Pino

O Pino. Os propietarios de establecementos de hostalaría e restauración do municipio do Pino teñen ata o día 22 deste mes (incluído) para solicitar as axudas que aprobou a xunta de goberno local por un montante global de 90.000 euros. E é que o Boletín Oficial da Provincia (BOP) vén de publicar esta semana as bases da convocatoria.

A xunta de goberno aprobou na súa reunión do pasado 16 de febreiro esta nova liña de axudas para o sector da hostalaría e da restauración do municipio. Poderán solicitalas os donos dos negocios que estiveron abertos durante o ano 2020.

Dende o goberno local explican que as peticións deberán tramitarse obrigatoriamente a través da sede electrónica do Concello. O importe das axudas variará en función do número de empregados de cada local. En todos os casos, á hora de computar o número de persoas empregadas terase en conta sempre ao dono ou xerente, aínda que esté dado de alta no réxime de autónomos. Os locais que conten con ata 5 empregados recibirán ata 600 euros de axuda. Os que teñan entre 6 e 10, recibirán 1.000 euros, e os que conten con máis de 11 asalariados, ata 1.500 euros. A.P.