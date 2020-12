Populares de Oroso esixen máis paradas do bus metropolitano en Santiago

O PP de Oroso ven de solicitar un pleno extraordinario, a través do seu portavoz, Alexander Doval, para abordar o problema que, a día de hoxe, existe co Concello de Santiago e que afecta á organización do transporte metropolitano. Ao fío, lembra que hai máis dun mes, o seu grupo remitiu un escrito dirixido ao alcalde do Concello de Santiago para que permitise á empresa concesionaria da nova ruta de autobús, que cubre o traxecto entre Sigüeiro e o municipio compostelano, a realizar as mesmas paradas que viña facendo ata o de agora.

Os populares explicaron que, dende a entrada en funcionamento da nova ruta de transporte metropolitano, o servizo (no tocante aos veciños do Concello de Oroso) viuse afectado, creando, dixo Doval, un gran enfado entre os usuarios. Ao fío, os populares recoñecen que na súa formación son conscientes de que para poder voltar a situación de partida é preciso que o Concello de Santiago permita de maneira explícita á empresa adxudicataria do transporte metropolitano realizar as paradas onde as viña facendo ata o de agora, segundo, indicou, se establece no artigo 95 do Real Decreto 1211/1990, de 28 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei de Ordenación dos Transportes Terrestres.

“Vímonos na obriga de solicitar un pleno extraordinario despois de ter coñecemento que o Concello de Santiago denega a petición que fixo a D.X. de Mobilidade que era a mesma ca nosa, permitir as paradas no núcleo urbano”, explicou Doval. Do mesmo xeito, censurou as explicacións dadas polo goberno local santiagués toda vez, que segundo Doval, no escrito non se xustifica a negativa e, o que é máis grave, non se ten en conta o informe elaborado pola Dirección Xeral de Mobilidade dá Xunta de Galicia en relación co servizo non que afecta ao Concello de Oroso.

Con todo isto, os populares, ademais de pedir a recuperación das paradas, reclaman que Concello de Santiago coordine de maneira eficaz a chegada do transporte metropolitano coa saída do urbano dende as paradas más importantes do novo trazado e, por outro lado, autorice a creación dunha parada máis na Universidade de Santiago, concretamente no Campus Sur.