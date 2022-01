Prado confirma o remate do proxecto para eliminar lodos na praia de Melide

Melide. Os populares de Melide veñen de manter varias reunións con colectivos locais de cara a presentar os orzamentos da Xunta para a vila. E para iso contaron coa presenza da deputada autonómica de área, Paula Prado, quen trasladou a parte da directiva da Asociación de Troiteiros Río de Furelos o remate do proxecto que no seu día solicitara o PP no goberno local a Augas de Galicia para a eliminación de lodos da praia fluvial do Río Furelos cun investimento de máis de 216.000 €.

Os populares agradecen a predisposición da Consellería de Infraestruturas para cumprir coa palabra dada na pasada lexislatura, agora esperan, que o bipartito melidense o execute sen maior dilación. Recordan dende a formación que o proxecto conta con todos os permisos sectoriais e cando deixaron o Concello este contaba con 4,5 millóns de euros de remanente, remanente que debe ser utilizado para financiar estas obras de importancia trascendental para Melide, sinala a portavoz popular, Dalia García.

Ademáis, Prado presentou á veciñanza a II fase do saneamento da parroquia de O Rañado, por 133.000 euros e que aumentará 427 metros a rede de saneamento público coa axuda de Augas, e pediuse que o concello sanee o polígono. M.O.