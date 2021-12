Premian o traballo inclusivo do IES Melide

Melide. O departamento de Madeira do IES de Melide acaba de recibir o premio de boas prácticas de educación inclusiva 2021. No traballo, obxecto do premio, o departamento de madeira recompilou os vocablos máis empregados nas aulas e realizou o Glosario en Linguaxe de Signos coa finalidade de facilitar a inclusión no ámbito educativo do alumnado con discapacidade auditiva.

O glosario leva asociado un gran traballo de investigación que se desenvolveu grazas á colaboración do Ciclo de Madeira do IES co departamento de Lingua Galega e á intérprete de signos Lola Corzo García. Segundo os seus promotores, o traballo trascende ademáis o ámbito do ensino, pois foi moi ben recibido polo sector produtivo. s. e.