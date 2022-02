Premio á mellor foto orosá polo San Valentín ata o 16

Oroso. O Concello de Oroso lanza unha iniciativa para incentivar a compra dos agasallos de San Valentín no comercio local. Para elo, instalou un corazón na Praza de Isaac Díaz Pardo para utilizar como photocall. Quenes se animen a facerse unha fotografía nese corazón e etiqueten ao Concello de Oroso ao compartila en Facebook, van participar nun sorteo para gañar unha escapada dunha fin de semana pola xeografía galega. Aínda se poden sacar instantáneas (ata as 23.59 horas do vindeiro mércores día 16).

Do mesmo xeito, xa se poden presentar máscaras –ata o 22 de febreiro– para o certame de Entroido. O xurado valorará os traballos con vales de 70 e 45 euros para Juguettos na categoría infantil (dos 7 aos 9 anos); de 100 e 60 euros a canxear en Euipat para a categoría (dos 10 aos 12 anos), mentras que para a sección xeral entregaráselle ao vencedor un vale por 120 € para o Restaurante Os Mariñaos e de 70 € para As Esencias. m. Outeiro