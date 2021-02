Preto de vinte comercios de Melide terán descontos ata o domingo

Melide. Dende hai varios anos a Asociación de Empresarios da Terra de Melide celebraba no mes de febreiro a edición de inverno da feira de grandes oportunidades do Mercamelide. Este ano, dada a situación epidemiolóxica actual, tanto Asetem como o Concello decidiron non celebralo. Non obstante, dende a asociación aclaran que isto “non vai supoñer un impedimento para facer unha actividade de grandes descontos no comercio local e do municipio”, indican.

Dende hoxe e ata o domingo preto de vinte establecementos melidenses participarán na campaña de grandes descontos organizada e promovida por Asetem. “O lugar escollido para celebrar esta actividade serán as propias tendas participantes, o que axudará a non crear aglomeracións nin situacións que poidan poñer en perigo a saúde pública”, apuntan dende a entidade.

Os negocios participantes pertencen, especialmente, ao sector da moda e o calzado aínda que tamén se atopan tendas de mobles, beleza e de xoguetes: Calzados Broz, Colorín Colorado, Diva Pro hair & beauty, Electrosan, Marvi, Mis Mejores Labores, Mobles Ares, Modas Alfonso, Modas Dándolo, M&M Moda, Pequeniños Zapatería Infantil, Perfumería Lyss, Salacadula Shop, Shako Moda, Stardemoda, Sueños, Toysmaniatic, Tu boutik e Zapaterías Romero. A xerente da asociación, Pilar López, lembra que todos cumpren rigorosamente as medidas sanitarias e anima “a participar neste campaña de grandes descontos”. A.P.