Prevén abrir a biblioteca orosana durante todo el año las veinticuatro horas

Oroso. El alcalde de Oroso, Luis Rey, confirmó que la sala prevista para la biblioteca en el centro cultural de Sigüeiro va a estar abierta todo el año durante las 24 horas para sus usuarios.

La noticia salía a la luz durante una visita a las obras de reforma y ampliación del citado sociocultural Fernando Casas e Novoa en el que Rey, acompañado por el responsable de la empresa que instalará los dispositivos de control de acceso automático a la sala de lectura municipal, dijo que “que os usuarios poderán utilizar as 24 horas do día, os 365 días do ano”. Actualmente, la adjudicataria de la reforma está completando las obras de insonorización del auditorio, y está previsto que a lo largo de la próxima semana se inicie el acondicionamiento exterior del inmueble, emplazado en la capital municipal. Las obras sufrieron hasta tres licitaciones. M. Outeiro