Reclaman profesorado de reforzo no CEIP Arzúa

Arzúar As ANPA do CEIP de Arzúa dirixíronse nos últimos días á Consellería de Educación para solicitar que se manteñan polo menos as mesmas horas de docencia especializada en Pedagoxía Terapéutica (PT) e Audición e Linguaxe (AL) que no ano 2020/2021.

As ANPA O Formento e Xermolos, nun escrito, explican que, a pesar de que a Programación Xeral Anual do Centro educativo rexistra un aumento de case o 28 % no alumnado con Necesidades Específicas de Apoio Educativo, os recursos atribuídos ao colexio para atender a estas cativas e cativos redúcense á metade respecto ao ano anterior.

Ademais de que se podería mellorar a atención ao alumnado con necesidades específicas, as ANPA observan que o que está a acontecer ten impacto sobre o resto, ao substraerse tempo de preparación das sesións e coordinación ao profesorado ordinario, por teren que suprir as funcións do profesorado especializado.

Finalmente consideran que a consellería debería avaliar o seu reforzo, tendo en conta o aumento de casos. s. e.