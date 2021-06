Renovación viaria para as parroquias de Senra, Oroso, Gándara e Cardama

oroso. O Concello de Oroso acomete a renovación viaria das parroquias de Senra, Oroso, A Gándara e Cardama, cuns traballos que servirán para mellorar o firme en camiños nos lugares de Senra e Arderís (Senra), Vilanova (Oroso), Carollo e Requeixo (Cardama) e na rúa Emilia Pardo Bazán (A Gándara). O orzamento destas actuacións supera os 138.000 euros.

A iniciativa forma parte dunha actuación conxunta no rural de Oroso, que suporá un investimento próximo aos 900.000 euros nos próximos meses. “A mobilidade nos camiños do rural é moi elevada, por iso desde o Concello renovamos de forma continua a rede viaria, facilitando as comunicacións e reducindo o risco de accidentes”, asegura o alcalde de Oroso, Luis Rey.

Deste xeito, dende a administración local aseguran dar resposta “ás demandas veciñais”, para o que desenvolven durante todo o ano un plan integral de renovación e mantemento dos servizos e infraestruturas municipais de Oroso, tanto no casco urbano como nas parroquias. Hai que lembrar que o mandatario xa anunciou, entre outros proxectos, a construción do polígono de San Martiño, a climatización da piscina ou o carril bici ata a Vía Verde . M.M.