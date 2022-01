Renovan os suministros do Campo de Cabana e a avenida orosá Cunqueiro

Oroso. O grupo de goberno do Concello de Oroso vén de confirmar á veciñanza o comezo de dúas obras importantes para os residentes. Por unha banda, a primeira delas é para renovar a rede de saneamento e abastecemento municipal no núcleo do Campo de Cabanas, en Oroso e aledaños (parroquia de Oroso). Trátase dunha actuación moi requerida e que suporá un investimento de 94.571 euros. E, do mesmo xeito, tamén están en marcha os traballos para a renovación e pavimentación da avenida Álvaro Cunqueiro, que está situada no polígono industrial de Sigüeiro.

“Un dos piares da nosa acción de goberno é a renovación continua dos servizos e infraestruturas públicas, neste caso para mellorar a rede de abastecemento no rural e o tráfico no polígono”, asegura o mandatario local, o socialista Luis Rey Villaverde. O.D. Vilar