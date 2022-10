Ruta o día 15 para coñecer o entorno da vila de Touro

Touro. Patrimonea, a empresa de Touro especializada no deseño de proxectos técnicos de sendeirismo e roteiros guiados, presentou as primeiras datas para desfrutar do outono coñecendo itinerarios naturais cargados de patrimonio e natureza. O primeiro deles terá lugar o vindeiro domingo 9 de outubro e leva por nome Entre pazos, fervenzas e corredoiras no concello de Touro. A ruta, de 16 quilómetros e dificultade media, discorre por sendeiros homologados e outros incorporados pola empresa que ofrecen vistas espectaculares con fervenzas e muíños do século XVIII. Ao rematar, os participantes poderán coñecer asemade o Pazo de Andeade.

O sábado 15 de outubro Patrimonea incorpora unha nova proposta ao seu catálogo chamada A Compostela máis rural. 300 anos de percorrido. Con comezo e final no parque de Galeras, percorreranse 12 quilómetros de dificultade fácil-media e desfrutarase de lugares como a selva negra ou as curtidorías situadas no entorno do Sarela.

Os prezos parten dos 15 € (2 persoas ou máis) e a inscrición pode facerse a través depatrimoneaulla@gmail.com ou no teléfono 699 680 217. Todos os participantes contarán cun seguro de accidentes ao seu nome. C.E.