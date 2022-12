Salientan a calidade do comercio local melidao

MELIDE. O proxecto Dinamización do Comercio de Melide continúa levando a cabo accións de promoción e difusión do comercio local melidao. No marco desta iniciativa, que recibiu o ano pasado unha importante axuda por valor de 49.044,69 € da Cámara de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de España, recoñecéndoa como proxecto singular, en próximas datas o Concello lanzará unha nova campaña denominada Melide Destino, os Domingos de Melide, onde se porá en valor a calidade do comercio local. Deste modo, e segundo sinalou o concelleiro de Promoción Económica, Xosé Igrexas, “a campaña destacará que en Melide temos todo o necesario para a compra de produtos diversos, de forma rápida e de confianza”. No comercio local melidao, explicou o edil, salienta a calidade dos produtos e a proximidade xeográfica para o comprador. “Alimentación, téxtil, hostalería... Melide ten calidade en todo tipo de produtos e servizos”. C.E.