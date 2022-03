Satisfacción de Mineiros de Touro polo anuncio do comezo das obras

Touro. A Asociación de Mineiros de Touro recibiu con algarabía a iniciativa de Cobre San Rafael de realizar o drenaxe das augas de Touro. “É un proxecto totalmente desvinculado do desenrolo de calquera outra actividade e que mostra unha vez máis o compromiso da compañía coa veciñanza, froito do diálogo con todas as partes. O comezo das obras significa o fin das verteduras contaminantes dende os anos 70, unha vitoria para a poboación sen necesidade de inversión pública”, sinalan. O colectivo dixo que “o programa responde a unha demanda histórica da comunidade á que ningún goberno deu resposta”. “Estamos seguros de que unha iniciativa deste calibre será recibida por todos coa mesma alegría e esperanza que nós sentimos; que unha empresa privada execute este traballo sen custo algún para o erario público nin pretensión de ningún tipo é motivo de xúbilo para todos. A pesar de que esta iniciativa está totalmente desligada de outros posibles proxectos, dende a asociación queremos reivindicar a minería como unha clara aposta de futuro polo noso territorio. Nós defendemos sen ningún tipo de dúbida recuperar o traballo perdido durante estes anos a través dunha aposta segura e ecolóxica como é a minería”, engaden. avelino arca