Se enfrenta a 20 años por matar y acuchillar a un hombre en Ordes

Un hombre que se enfrenta a 20 años de cárcel por matar presuntamente a otro en el año 2016 clavándole un cuchillo en el cuello en Ordes (A Coruña) ha admitido que se pelearon esa noche, pero ha negado este lunes haberlo atacado con un arma blanca.

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña celebra, con Tribunal del Jurado, el juicio contra este sospechoso de asesinato, que supuestamente el 17 de julio de 2016 mató a un hombre con el que había discutido clavándole un arma blanca en el cuello.

En la sesión, el sospechoso ha narrado que él y la víctima discutieron en la puerta de un pub, se alteraron y se fueron a otro lugar, donde se dieron “puñetazos”, pero al ver que una persona los estaba mirando, decidieron marcharse cada uno por su lado. “Yo me subí al coche y me fui a Santiago”, ha indicado el procesado, que ha asegurado que no lo vio tras el altercado, ni le clavó un cuchillo. Asimismo, este acusado, que vivía en la capital gallega, ha dicho que se enteró de la muerte del otro varón al día siguiente por una llamada. Sin embargo, el sospechoso, que fue militar en el Ejército durante siete años, ha reconocido que le dijo a un amigo suyo: “No sé si se me fue la mano o si alguien lo mató después de estar yo allí”.

En esta línea, la abogada de la defensa ha pedido la absolución argumentando que el procesado se fue a Santiago de Compostela tras la pelea, por lo que considera que no ha sido el autor del crimen. “No hay ningún móvil para cometer ese crimen, no apareció el arma”, ha narrado. “De lo único que se puede culpar a mi representado es de acudir a las autoridades para comunicar que había tenido una pelea con el chico que apareció fallecido a la mañana siguiente”, ha sostenido.

En este sentido, la letrada ha afirmado que se encontró ADN del sospechoso en el pantalón de la víctima “porque hubo una pelea”, y ha relatado que ese altercado entre ambos resultó “sin ningún herido grave”.

Otro punto a tener en cuenta en el proceso es el coche, ya que el acusado afirma que se fue a Santiago en un Renault Megane y la fiscal relata que el vehículo del que se bajó el supuesto autor cuando presuntamente le clavó un cuchillo a la víctima tras la pelea era un Mazda.

El abogado de la acusación particular, Manuel Astray, que patrocina a la madre de la víctima, ha expuesto que “la propia forma de atacar” del autor “imposibilita la defensa”.

Este mismo letrado ha reclamado en la sala la suspensión de la última sesión o el aplazamiento la declaración de tres testigos –su representada y sus dos hijos– porque se hallan en cuarentena al haber sido contactos de un positivo por coronavirus. Sin embargo, el magistrado ha considerado “no esencial” la declaración de esos tres testigos, por lo que no se aplazará ninguna sesión.

Las dos acusaciones particulares (una que representa a la madre del fallecido y otra a la expareja e hija de ambos) comparten el escrito del Ministerio Fiscal y demandan 20 años de prisión para el sospechoso.