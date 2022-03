Seguí, Zahara, SR Salvaxe, BMA, Ailá e Guadi Galego encherán de música a Feira do Queixo

Arzúa. A 47 Feira do Queixo de Arzúa recupera este ano o festival de música presencial, con seis concertos entre os que destacan o do mallorquín Marc Seguí, un xove que despunta no estilo que fusiona ritmos urbanos, e Zahara, referente do indie-pop español. Co seu retorno, o Concello de Arzúa quixo “incorporar á festa a un público mozo, de catorce a vinte e tantos anos, que quedaba máis alleo ao festival” explicou o alcalde, José Luis García.

O festival regresa de xeito presencial, co límite de aforo de 1.000 persoas, a obriga de usar máscara e a prohibición de acceder con comida ou bebida, e celebrase no campo da feira. O sábado será o turno de SR Salvaxe, grupo compostelano gañador do Maquetón e que actuará tralo pregón, e Segui e Zahara, que o farán as 21.00 e 23.30 horas, respectivamente. Xa o domingo actúa as 12.00 BMA, a banda máis innovadora, con 70 músicos que versionan temas pop-rock, e pola tarde Ailá e Guadi Galego, as 18.00 e 19.20 horas. Os concertos, aos que se sumará a banda de Arzúa na sesión vermú, seguirán sendo baixo carpa e gratuítos, aínda que haberá que retirar a entrada en ataquilla.com. s. e.