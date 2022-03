Seguridade en Oroso cunha senda no vial a Pontecarreira

Oroso. A Deputación da Coruña destina 201.267 euros para mellorar a seguridade viaria no termo municipal de Oroso coa construción dunha senda peonil de máis dun quilómetro na estrada provincial DP-3802 que vai de Ordes a Pontecarreira. O proxecto atópase actualmente en fase de licitación pública, e vai ir enmarcado na segunda fase do plan destes sendeiros.

O tramo no que se actuará comprende desde o punto quilométrico 7+420 ata o 8+450. O camiño contará cunha anchura de 1,8 metros e discorrerá pola plataforma existente, inicialmente pola marxe dereita no núcleo de Carballal, para logo cambiar de marxe á altura do local social de Marzoa, onde se conectará co camiño xa existente para peóns.

No deseño destas tarefas tamén se inclúen a canalización de pluviais mediante tubaxe de PVC e a correspondente execución de sumidoiros, pozos e arquetas necesarias, así como a canalización mediante tubaxe de polipropileno para levar a electricidade ás luminarias públicas.

MARXES. Durante a execución das obras, e para preservar a seguridade viaria, executaranse as tarefas primeiro por unha marxe e posteriormente pola outra, de modo que en todo momento se manterá en servizo un carril para o tráfico rodado. O prazo de presentación de ofertas remata o 14 de marzo, e o tempo estimado de duración dos traballos desde o seu inicio é de cinco meses. M.O.