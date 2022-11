Separar con xeito chega ata a feira melidense

MELIDE. A Xunta de Galicia e Ecoembes, organización sen ánimo de lucro que coordina a reciclaxe de envases no

contedor amarelo e azul, colaboran un ano máis na campaña Separar con Xeito, coa que agardan poder chegar a un total de 300 feiras e eventos gastroculturais na comunidade ata o próximo verán. Precisamente, a conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, visitou o posto informativo instalado no marco desta iniciativa no

feirón de Melide, que se celebra o último domingo de cada mes e congrega a unha gran cantidade de veciños do municipio e da contorna. Durante o seu percorrido pola feira, a responsable autonómica subliñou que os obxectivos desta iniciativa son impulsar a economía circular a través da reciclaxe de envases no contedor axeitado, ademais de concienciar aos cidadáns sobre a importancia que ten interiorizar este hábito para o coidado do entorno, o medio ambiente e a biodiversidade. A tal fin, nas distintas feiras e eventos gastronómicos, festivos, musicais e culturais polos que se desprace a iniciativa, contarán con papeleiras amarelas e azuis dispoñibles para facilitar a correcta separación dos residuos que se xeren durante estas celebracións. Así mesmo, tamén haberá postos informativos atendidos por monitores que ofrecerán información útil e práctica a todos os interesados. C.G.