Solicitan accesibilidade e seguridade nos viais arzuáns

O deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, e o portavoz municipal do BNG en Arzúa, Xoán Xesús Carril, veñen de presentar as emendas parciais aos Orzamentos Xerais do Estado de 2021 para Arzúa. Os nacionalistas rexistraron unha serie de propostas de modificación que recollen demandas relacionadas fundamentalmente coa mellora de infraestruturas vinculadas á estrada N-547 e á A-54. O total destas emendas cífrase en 13 millóns de euros.

Así, entre as emendas rexistradas, recóllese a unión da N-547 coa zona oeste do polígono industrial arzuán, para o que os nacionalistas reclaman tres millóns de euros. “Esta conexión permitiría un achegamento maior do recinto empresarial ca A-54” e contribuiría a valorizar o mesmo “con todo o que isto conleva en canto á potencialidade de instalación de novas empresas no mesmo e á xeración de novos postos de traballo”, explica Rego.

Dende o partido solicitan asemade que se arranxe o tramo da N-547 que une a entrada da A-54 á altura de Burres co casco urbano da vila. Néstor Rego indica nas emendas que “o treito da N-547 que vai desde Arzúa ata Melide conta con polo menos catro puntos negros, que provocan unha alta concentración de accidentes” e engadiu que “estes treitos están entre os de maior sinistralidade da Rede de Estradas do Estado, polo que é urxente unha acción encamiñada á mellora da seguridade”, puntualiza.

Pola súa banda, Carril asegura que “levamos anos arrastrando os problemas de sinistralidade en puntos negros da N-547 á altura de lugares como Ribadiso, Boente, A Portela ou O Barreiro, o que fai urxente que se actúe sobre eles para garantir a seguridade nesta estrada”, sentencia. Asemade, o Bloque aproveitou para tachar de “paripé” o anuncio feito recentemente polo Concello sobre as melloras na seguridade viaria na travesía da N-547.

Dende o Concello, José Luis García aclara que “un alcalde sempre ten a obriga de buscar o mellor para o seu municipio, para o benestar de todos os seus veciños e veciñas. Así o fixemos cando arrancamos o compromiso da Subdelegación do Goberno de mellorar a seguridade viaria no noso concello, tan necesaria como loitada pola nosa parte. Xa é unha práctica habitual do BNG incomodarse cando algo bo lle sucede a Arzúa. Viven enclaustrados na negatividade e na amargura, esa que sempre sacan a relucir cando nos espertamos con algunha boa nova que nos beneficia a todos”.