Solicitan máis profesores de apoio escolar para Melide

Melide. O comezo deste curso 2021-22 supuxo o inicio das protestas por parte de equipos directivos e das ANPA’s dos concellos de Melide, Toques e Santiso, debido ao recorte do persoal de apoio que prestaba os seus servizos nos colexios. Unha reclamación apoiada polos concellos.

Durante setembro, as ANPA’s que representan aos tres colexios e o IES de Melide e os colexios de Toques e Santiso presentaron reclamacións ante as inspeccións educativas pola insuficiente dotación de persoal de apoio. Os pais e nais dos máis de mil escolares denuncian a non asignación de mestras especializadas en PT (Pedagoxía Terapéutica) e de AL (Audición e Linguaxe), que a Xunta debería ter asignadas. arca