Suspéndese cautelarmente a licitación do SAF no Pino

O Pino. O pleno da Corporación do Pino aprobou por unanimidade suspender cautelarmente o proceso de licitación do Servizo de Axuda no Fogar (SAF) como decretou o Tribunal Administrativo de Contratación Pública da Comunidade Autónoma de Galicia (TACP) mentres non resolve o recurso presentado pola Asociación Galega de Empresas de Axuda no Fogar (AGESAF) contra os pregos de contratación.

O alcalde, Manuel Taboada, agarda que o tribunal acabe dándolle a razón ao Concello, como xa fixo en Coristanco e Vimianzo en recursos similares ao presentado no Pino. O rexedor quixo tranquilizar á veciñanza, asegurando que o “Servizo de Axuda no Fogar seguirase prestando con normalidade como ata o de agora, non se vai interromper a súa prestación. O recurso só afecta ao proceso de licitación do vindeiro contrato”, dixo.

O Concello reserva unha partida de 472.595,90 euros anuais para 21.899 horas de atención. Dende unha perspectiva integral e normalizadora, o obxectivo é prestar atención no domicilio daquelas persoas que teñen dereito ao servizo para que poidan seguir vivindo na súa contorna. Segundo o alcalde hai 10 empresas interesadas. C.E.