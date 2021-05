Tordoia celebra a Festa do Rixón

TORDOIA. O Concello de Tordoia, coa colaboración da Deputación da Coruña, celebrará o vindeiro domingo, día 16, en Pontepedra, a Festa do Rixón. Toda unha volta á vila do ocio e a cultura. Ás 12.00 horas terá lugar un pasarrúas a cargo de Os Viqueiras, e ás 13.00 haberá misa na honra a San Isidro Labrador. Tamén está programada, ás 18.00, unha sesión de teatro: Quen dixo medo? de Carlos Blanco e Oswaldo Digon. Para asistir hai que reservar no 683 575984, xa que o aforo está limitado a 120 persoas (é na praza do Concello). Xa ás 20.00, tamén na praza, toca concerto de Dani Barreiro & Friends. Por suposto, non faltará a esencia da cita: haberá degustación de balde de rixóns nos bares de Pontepedra. A.P.