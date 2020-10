Tordoia plantexa retomar a actividade cultural si a situación o permite

Tordoia. O Concello de Tordoia ten actualmente en punto morto a maior parte da actividade cultural. Así o explica o alcalde, Antonio Pereiro, que ten previsto retomar a maioría dos proxectos si a evolución do covid na vila o permite facer con seguridade. “De momento puxemos en marcha a ximnasia de mantemento en todas as parroquias”, indica o rexedor. “Son grupos de dez persoas”, di. O seguinte obxectivo é poder retomar os roteiros e, de momento, as escolas deportivas non arrancaron.

No tocante ao futuro centro sociocomunitario, o Concello está pendente de que a Consellería de Medio Ambiente saque a contratación, e no tocante ao mantemento dos viais (xa se arranxaron varios durante o verán) preténdese, en canto o tempo o permita, sacar adiante a contratación dos accesos aos núcleos rurais. A. PRADA