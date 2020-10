Touro acondiciona os manantiais das parroquias da vila

O Concello de Touro estase a centrar no arranxo das fontes e manatiais de todo o municipio. Durante os meses de verán os traballadores da brigada municipal volcáronse en dito cometido. Concretamente puxeron en marcha labores de rehabilitación e acondicionamento na Fonte do Campo, na parroquia de Novefontes; e nas fontes de Piazo, na Fontiña e no Picho; sitas as tres en Vilar de Calvos.

Os traballos, indican dende o Concello, centráronse en habilitar accesos, canalizar regos, baleirar a lama dos vellos estanques, acondicionar as infraestruturas e construír novos depósitos “para que as fontes poidan estar a pleno rendemento e ser utilizadas polos veciños da contorna”, sinala o goberno local. Ditas obras estanse a levar a cabo a través de fondos municipais e tamén con subvencións.

O alcalde, Ignacio Codesido, asegura que o obxectivo destos labores é “mellorar as condicións do noso medio rural e o benestar dos veciños e veciñas das 19 parroquias que integran o noso municipio”, explica.

Ata o momento xa son varios os manantiais reparados. Atópase lista a fonte próxima á igrexa parroquial de Novefontes. Outra das primeiras restauradas foi a da localidade de Peixón, en Loxo. Os operarios adecentaran a fonte que mana auga dun manantial próximo. Tamén están rematados os traballos da fonte da capilla de San Cidre, en Tarrío.

O Concello explica que tamén se acondicionou fai uns anos o acceso á de San Breixo, denominada tamén Fonte do Santo, na parroquia de Foxás. Neste lugar celébrase a tradicional romaría de San Breixo, que é en honra de Santa Lucía e que todos os outonos, no mes de outubro, cita no campo da festa a romeiros e romeiras de toda a comarca de Santiago, “aínda que este ano todo estará condicionado pola pandemia do covid-19”, lamenta o goberno.

Por certo que lembran que hoxe dende as 10.00 ás 16.00 horas aínda se pode facer uso do servizo de desinfección gratuito de vehículos, ubicado diante do Concello.