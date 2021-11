Touro celebra hoxe a festa

Touro. O Concello de Touro celebra hoxe venres, día 5 de novembro, a súa XIII Festa da Castaña. A cita da exaltación dos productos do outono, coincide coa celebración da tradicional Feira do día 5 nas rúas de Fonte Díaz.

Para exaltar o popular produto, os responsables municipais organizaron unha degustación gratuíta de castañas que se desenvolverá de 12.00 a 14.00 horas nun espazo diante da sede do Concello de Touro.

Cabe suliñar que a celebración desta actividade adáptase as esixencias marcadas pola pandemia da covid e cumpre os protocolos decretados polas autoridades sanitarias.

MICOLOXÍA. Asemade están programadas para o día seguinte, mañá sábado 6 de novembro, a dezasete edición das Xornadas Micolóxicas, que consistirán nun roteiro guiado polo micólogo Xaime Blanco e a clasificación dos cogumelos apañados.

A actividade vaise realizar en horario de 10.00 a 14.00 horas pola mañá, e de 15.30 a 19.00 horas pola tarde.

Segundo informan desde o Concello de Touroi, xa non quedan prazas para facer esta actividade que se desenvolverá no Centro de Interpretación do Río Ulla e nos bosques do municipio. arca