Touro doa máscaras aos escolares e aos veciños que están empadroados

Touro. O Concello de Touro distribuíu nos últimos días cinco máscaras cirúrxicas a cada veciño e veciña empadroado en Touro e un dosificador de 500 ml de xel hidroalcohólico hixienizante a cada casa. Insisten en que se alguén non os recibiu pódese poñer en contacto no propio Concello ou no teléfono 981 504 029.

Por outra banda tamén doaron dez máscaras cirúrxicas a cada neno e nena do Centro Público Integrado (CPI) Fonte Díaz. Foron entregadas á dirección do colexio para que procedera ao seu reparto entre os 249 alumnos e alumnas que cursan os seus estudos neste centro educativo. O Concello de Touro “pretende así contribuír a afastar e combater a pandemia do covid-19 entre a poboación máis nova do municipio”, indica o goberno local e lembran a necesidade de seguir as recomendacións. A.P.