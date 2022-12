Touro finaliza o obradoiro de cociña e repostaría

TOURO. Un grupo de 20 persoas participou no obradoiro de cociña e repostaría para adultos organizado polo Concello de Touro. Esta actividade comezou a inicios do pasado mes de outubro. A casa da cultura acolleu o obradoiro que se desenvolveu nas tardes dos luns. Os asistentes, guiados por cociñeiros profesionais, puideron pór en práctica unha ampla variedade de receitas aplicando diferentes técnicas culinarias. Hai que destacar que se lle deu unha gran importancia á presentación das elaboracións. Por certo que dende o Concello de Touro aproveitan para lembrar que o municipio conta con catro prazas para participar na Campaña da Neve 2023 da Deputación. O período que lle toca aos tourenses para ir de viaxe á estación invernal de Valgrande-Pajares (Asturias) é o comprendido entre o 3 e o 6 de febreiro. Hai para inscribirse ata o 16 deste mes no Concello ou ben a través dos teléfonos 981 81 45 66 e 981 50 40 29. C.E.