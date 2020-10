Touro prepara xa a festa do Samaín

TOURO. O Concello de Touro xa está a organizar as actividades para celebrar o Samaín. Este ano desenvolverase un obradoiro para principiantes na cociña do medo, outro adicado á moda outono-inverno 2020 e outro máis para coñecer as tendencias na decoración. Tampouco faltará a xuntanza anual na casa da cultura “onde as máscaras e as distancias de seguridade obrigatorias non serán impedimento para gozar da música na gran noite de Samaín”, indica o Concello. Os talleres serán na casa da cultura e hai que inscribirse antes en cultura@concellodetouro.gal ou en turismo@concellodetouro.gal. Tamén se pode chamar ó 981 814 566. Hai que ir con antelación para evitar aglomeracións. A. P.