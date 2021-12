Touro rehabilita os centros sociais

Touro. O Concello de Touro está a rehabilitar os centros sociais das parroquias de Vilar, Prevediños, Loxo e Calvos. Cos traballos, que comenzaron ao final do verán, pretenden poñer a punto estas instalacións de uso público para disfrute da veciñanza. As obras foron adxudicadas á empresa Construcciones SilvVa & Pampín, e os arranxos fanse para poñer a punto os centros mellorando os accesos e a habitabilidade nos interiores. Así, ao centro de Vilar dotouse dun acceso cunha nova rampa, cambiouse a porta de entrada, foi pintado o interior e fíxose un baño novo. No de Prevediños, no que ainda se traballa, constrúense uns baños e a rampa de acceso para persoas con discapacidade. Pola súa banda, o interior do centro de Loxo foi pintado, reparouse unha parede lateral e está arranxado o falso teito e a chimenea. Por último, no de Calvos, pintouse o interior e conta cun novo baño, cociña renovada e fíxose unha lareira. arca