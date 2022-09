Trazo celebra a Romaría de San Mateo

Trazo. Dende o Concello de Trazo lembran que este mércores a vila celebra o día grande das festas patronais coa Romaría de San Mateo. Este ano, como novidade, a pregoeira das festas será Rosalía Morlán, natural do concello. Faíscas da Pontraga, Unión e Fuerza e a orquestra Os Satélites serán os encargados de pór a música. Hai que lembrar tamén que este sábado 24, ás 22.00 horas, actuará Treixadura no Campo de Santa Eufemia, en Vilouchada. Poderase desfrutar en directo do seu novo disco Camiño Longo. A. PRADA