Trazo celebra o Entroido cun certame que premia os mellores disfraces

TRAZO. A actual situación sanitaria obrigou a suspender o Entroido en todos os concellos, pero algúns como o de Trazo decidiron pór en marcha inciativas online para que a veciñanza poida vivir algo do espírito entroideiro. Concretamente, o goberno local convida a participar no certame Entroido na Lareira, unha iniciativa que premiará os mellores disfraces a través de fotografías. Terán que remitirse as imaxes, xunto coa inscrición (á que pode accederse dende a web ou o Facebook), a entroidotrazo@gmail.com. Hai tres categorías e 3 gañadores en cada unha: infantil (de 0 a 12), xuvenil (de 12 en adiante) e conviventes. As dúas primeiras recibirán premios económicos para gastar en Follas Novas e os da categoría grupal para investir en restaurantes de Trazo. Os afortunados coñeceranse o 19 deste mes a través das redes municipais. A.P.