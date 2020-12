Trazo colocou buzóns reais en tres puntos da vila para deixar as cartas

Trazo. Este ano debido á pandemia os Reis Magos non se achegarán ata o Concello de Trazo, e tampouco o farán os seus paxes. Con todo, os cativos e cativas terán a oportunidade de dirixirse ás Súas Maxestades a través dos buzóns reais que se instalaron en tres lugares da vila: no Punto de Atención á Infancia, no CPI Viaño Pequeno (onde se colacaron dous) e no Centro Social Polivalente. Desta forma a cativada de Trazo terá a oportunidade de mandar por correo as súas misivas. Hai que lembrar que o Concello ten preparada unha variada programación de Nadal, que arranca mañá cun obradoiro de galletas no centro social polivalente. Continúa o 28 cunha proposta que mestura narración oral e teatro, o 29 co mago Teto, o 30 coa obra de títeres Festa na Fraga, e remata o 2 de xaneiro cun obradoiro de cantos de Nadal e de construción de instrumentos. Mañá tamén comezan as actividades de conciliación. A.P.