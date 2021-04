Trazo pon en marcha un servizo de bus gratis para maiores de 65

Trazo. O Concello de Trazo arranca hoxe un novo servizo que busca facilitar o desprazamento aos maiores de 65 anos ata o centro da vila, Viaño Pequeno, onde se ubican o centro de saúde, o banco, a farmacia, a casa do concello ou os Servizos Sociais. Este servizo desenvolverase os primeiros martes, mércores, xoves e venres do mes e cada día tocaralle a unha parroquia diferente, de forma que queden cubertas as once que conforman o municipio.

O martes teñen autobús gratuito Restande, Monzo, Benza e Alto de Trazo. O mércores: Chaián, Vilouchada, Morlán e Viaño Pequeno; os xoves Xavestre e A Baixa de Trazo e os venres Morlán, Vilouchada, Berreo, Castelo e Campo. Ás 13.00 h. está programada a volta. “Aquí non hai taxis e coa situación actual non se poden xuntar distintos núcleos familiares nun coche, polo que consideramos que é unha solución”, di a alcaldesa, Fina Suárez. A.P.