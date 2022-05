Un centenar de veciños de Tordoia participaron na excursión a Portugal

TORDOIA. Máis de medio centenar de veciños e veciñas do concello coruñés de Tordoia acaban de regresar dunha excursión de tres días na que estiveron acompañados pola concelleira de Terceira Idade e Festexos, Manuela González, departamento que organiza estes viaxes para os veciños do concello. Durante a viaxe, os participantes puideron desfrutar, entre outras cousas, dunhas excepcionais condicións metereolóxicas. O primeiro día estiveron coñecendo a localidad de Barcelos e hospedáronse nun gran hotel noutra localidade porguesa, Póvoa do Varzin, moi visitada pola súa costa e o seu casino. Posteriormente trasladaronse hasta Oporto e nesta cidade puideron desfrutar dun paseo en barco no “cruceiro das seis Pontes”, Guimaraes e Ponte de Lima, e tamen ver algunhas das bodegas do popular viño da zona. arca