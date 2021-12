Un herido por inhalación de humo al arder su piso en Sigüeiro

Los Bomberos de Ordes, el helicóptero del 061 y al menos dos ambulancias acudieron a la capital orosana, Sigüeiro, por un incendio urbano declarado en un inmueble de la rúa Toxeira, en torno a las 16.30 horas. Al parecer, fue en una vivienda situada sobre la funeraria ubicada en esa misma dirección, y resultó afectado un hombre por inhalación de humo. Además, se personó la Guardia Civil.

Según el 112, los Bombeiros de Ordes acudieron tras su alerta, encontrándose con que “arderon a cociña e o salón do inmoble”, resultando dañada otra de las estancias. El varón afectado estaba durmiendo en el momento de los hechos, y fue la acumulación de humo en el interior de la vivienda lo que acabó por despertarle.

La alarma partió de varios vecinos de la zona, “que chamaron ao 112 Galicia para comunicar os feitos sobre as 16.30 horas”, explican desde Emerxencias, aclarando que “no seu relato indicaban que vían saír fume dun edificio na rúa Toxeira, en Sigüeiro, e que unha persoa pedía axuda desde unha ventá”. Por ello, se dio la alerta a los citados bomberos, a los de Santiago y a la Benemérita. “Co fin de prestar asistencia sanitaria coa maior brevidade posible, o equipo médico informou ao 112 da mobilización ata o punto do helicóptero medicalizado con base en Santiago, pero, finalmente, a súa intervención quedou descartada ao comprobar que o home atopábase ben”. De hecho, indican que “poido saír polos seus propios medios coa axuda dun veciño e foi atendido in situ polos profesionais sanitarios”. También se informó a Protección Civil de Oroso.