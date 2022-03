Un técnico orosán vai asesorar aos veciños que opten a un horto urbano

Oroso. O Concello de Oroso ofrece xa aos seus veciños o primeiro horto urbano de carácter municipal. Está integrado por un total de vinte e dúas parcelas que serán cultivadas de forma gratuíta polos lugareños que así o queiran e o soliciten. Terán, ademais, asistencia técnica.

O horto está ubicado no entorno da urbanización Porto Avieira, e será xestionado por unha asociación, polo que os veciños do municipio interesados en encargarse dalgunha das parcelas deben chamar ao número de teléfono móbil 657 292 699 para coñecer as normas de funcionamento e tamén para saber o xeito de facer as solicitudes.

Do mesmo xeito, haberá un técnico encargado de asesorar aos adxudicatarios sobre técnicas de cultivo, abonos e todos aqueles aspectos necesarios para acadar o máximo aproveitamento das especies vexetais que elixan. O horto conta tamén cunha caseta para gardar material empregado nas plantacións, e cun sistema de rego natural.

“Damos resposta a unha demanda veciñal con este horto, un novo servizo municipal para impulsar a horticultura e a alimentación saudable”, explica Antonio Leira, concelleiro de Promoción Económica. Hai que destacar que, sempre segundo o Concello de Oroso, os hortos captaron moito interese por parte da veciñanza nunha experiencia piloto que servirá á administración local para estudar iniciativas similares a emprazar noutras zonas nun termo municipal integrado na comarca ordense e que linda con Santiago. M. O.