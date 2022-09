Un veciño de Melide pide prudencia nos pasos de peóns sen semáforo

MELIDE. Vicente Casais Vidal, de 57 anos, é un veciño de Melide invidente, que sofre unha cegueira total, e que quere denunciar a “falta absoluta de coidado” que teñen moitos condutores nos pasos de peóns sen semáforo. Segundo indicou a este xornal, o pasado mércores día 14, sobre as 18.00, case foi atropelado por un coche nunha vía secundaria da estrada de Toques. Segundo contou Vicente, o condutor de dito vehículo non quería recoñecer que era invidente e aínda que acabou chegando a policía local, o coche xa fuxira. Tamén sufrira antes outra situación así na que o condutor implicado nin parou. “Non quero coller medo a saír á rúa por estas experiencias”, di. Sabe que non poden colocarse semáforos en todos os pasos, como os que usa para ir á residencia ou ao centro de saúde, pero pide “prudencia”. C.E.