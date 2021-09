Urgen la apertura de accesos a viviendas del Campo Grande de Melide

Melide. El PP de Melide se ha hecho eco de las quejas de los vecinos de la rúa Camiño Real y del Campo Grande, en general, que se encuentran “empantanados” en los accesos a sus viviendas. La formación asegura que los afectados están “cansados” de llamar al Concello y obtener por respuesta el “máis absoluto silencio do bipartito AM-PSOE”. Según explican, la situación en la rúa Camiño Real y alrededores “imposibilita o normal discorrer do tráfico rodado cara esa zona de Melide, e os afectados non só son os veciños e veciñas que residen na mesma senon que imposibilita un tránsito normal cara servizos públicos como o CEIP Mestre Pastor Barral, ou o propio centro de saúde”. Finalmente recuerdan que hace semanas que finalizó una obra “que quedou orzamentada e proxectada con todos os permisos pola anterior Corporación”. arca