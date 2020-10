Uso responsable do 112 cos Bolechas en Pontecesures, Ordes, Rois e Mesía

ordes. Escolares de Ordes, Rois, Pontecesures e Mesía veñen de pasalo como poucas veces e aprender despois de recibir a visita dos Bolechas, que levaron ás aulas de 4 colexios unha nova proposta do programa de divulgación da Axencia Galega de Emerxencias sobre o uso responsable do número único europeo 112. Para achegar esta importante mensaxe, Sonia Bolechas estivo co alumnado de 5º de primaria do CEIP Campomaior de Ordes e na EEI Olas de Mesía, mentres que Braulio Bolechas acudiu ao CPI de Pontecesures e a Rois para estar coas nenas e nenos de 2º de Primaria do CPI dos Dices. Mediante representacións teatrais, audiovisual e talleres explicaron cando se debe chamar ao teléfono 112 e os datos que hai que facilitar aos xestores de emerxencias para ter unha axeitada resposta ás necesidades. m.m.