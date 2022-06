V Primavera no Camiño y Carboeiro Fest en Oroso

Oroso. La capital de Oroso, Sigüeiro, acogerá a miles de visitantes el fin de semana con dos importantes eventos: el I Carboeiro Fest, este sábado desde las 11.00 horas en el área recreativa do Carboeiro, y la quinta Primavera no Camiño Inglés, organizada por la Asociación de Concellos do Camiño Inglés y que se pospuso para este domingo en la Alameda de Góis desde las 10.45 horas, con showcookings, catas, talleres, música y artesanía. En este caso, el programa y el horario será el mismo que divulgó este diario, y sólo caen la actuación de Xacarandaina prevista a las 17.15 horas y la degustación de Tortilla de Betanzos a las 12.00. Carboeiro Fest, a su vez, incluye a las 11.00 horas una sesión de yoga en familia (plazas limitadas, anotación en el teléfono 981 690 903); concierto revival a las 13.00 horas de Chungo Pastel; juegos a cargo de Xogos Paporrubio entre las 16.30 y 19.00 horas; humor con Bea Sanvil a las 18.00 horas, y luego, disco móvil La Gramola. CG