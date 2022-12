Vandalizan as siluetas contra a violencia de xénero en Oroso

O Concello de Oroso vén de denunciar “uns feitos lamentables que reflicten comportamentos vandálicos e machistas no noso municipio”, despois de que estes días apareceran vandalizadas algunhas das siluetas instaladas en diferentes puntos da localidade. Así, as representacións, que incluían mensaxes contra a violencia de xénero e foron obxecto de agresións antifeministas, foron atopadas sen cabezas, brazos, pernas ou mesmo penduradas de árbores.

“Este mesmo tipo de comportamentos témolos visto tamén noutras campañas en defensa da muller, polo que van máis aló de simples actos vandálicos”, indican dende o goberno local. Pola súa banda, o persoal do Concello recolleu todas as siluetas danadas, e desde a concellaría de Muller, Ensino, Benestar Social e Normalización Lingüística deixaban claro que “seguiremos traballando para eliminar dunha vez por todas calquera comportamento machista do noso municipio. En pleno século XXI non podemos tolerar estes actos contra as mulleres e contra os movementos que buscan a igualdade de xénero e a erradicación da violencia machista. Evitalo está nas mans de todos”.