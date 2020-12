Xa poden recollerse en Asetem as tarxetas do ‘Merca en Melide’

Melide. O Concello de Melide estase a implicar, xunto coa asociación de comerciantes Asetem, en promover iniciativas para incentivar os pequenos negocios, que se viron moi perxudicados pola crise sanitaria. En concreto, están a pór en marcha a tarxeta Merca en Melide, que pode recollerse dende onte na sede de Asetem (Rúa Lino Sexto, 1) en horario de 10.00 a 14.00 horas

Son un total de 750 as tarxetas que poden mercarse e o custe de cada unha é de 30 euros. Iso sí, con elas poderanse adquirir produtos cun valor de ata 50 euros nun dos negocios participantes. Os 20 € que gaña o consumidor son asumidos polo Concello.

O prazo para gastar o importe das mesmas será do 4 de decembro e ata o 5 de xaneiro, ámbolos dous inclusive. Dende o Concello, o edil Xosé Igrexas, lembrou que “esta proposta terá unha repercusión de preto de 40.000 euros no noso comercio e hostalería co que pretendemos poñer o noso grao de area para axudar a sobrelevar estes meses de perdas e incertidume para os establecementos da vila”.

Lembran dende o Concello melidense que o obxectivo é incentivar o consumo nos negocios locais, facendo partícipes a toda a veciñanza “do papel necesario de revitalización da actividade económica de proximidade”. A.P.