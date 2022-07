Xogos en Touro nos que a igualdade é o centro

TOURO. O Concello de Touro aposta pola educación en valores igualitarios, e é por iso que as actividades do tempo de lecer, centradas no Verán Lúdico que organiza o Concello ata setembro, son un bo escenario para que nenos e nenas aprendan xogando estos valores. Os pequenos participaron na actividade Sempiterna Palabra, na que a cativada, arredor de sesenta, tivo que buscar as letras vencelladas á igualdade. Xogaron con elas e descubriron a importancia do traballo en equipo. Logo levaron unha pulseira coa palabra que máis lles gustou. C.E.