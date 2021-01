··· Presumen de que la ocupación hospitalaria en planta y en la UCI en Galicia ofrece las mejores cifras de España. Es solo media verdad. Toda la hostelería está hospitalizada, un buen puñado de empresarios ya llegaron a la UCI con respiración asistida y son muchos los que apuntan al tanatorio si no ocupan ya un túmulo mortuorio. Pero los políticos comen caliente, y no en una terraza, su agua de la ducha humea, ponen la calefacción en sus casas para ver una serie en alguna plataforma sin problemas con ninguna de las facturas y cobran puntualmente. Y cuando están en su casa se olvidan de los problemas de los demás. Al contrario, muchos camareros o cocineros no tienen casi para comer porque hasta le regatean el pago del ERTE, sus jefes no ponen la calefacción porque no tienen un duro. Y todos ellos cuando están en casa se acuerdan de lo bien que viven los políticos gracias a sus impuestos. Esos impuestos que les cobran aunque con sus hechos le resten clientes o incluso les impidan trabajar.